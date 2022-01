Quirinale, Meloni: “La sinistra sta bloccando tutto”

Roma, 28 gen. (askanews) – “Chi sta bloccando il quadro è la sinistra, tanto per cambiare, perché la sinistra non accetta il principio che se anche il centrodestra non ha i voti per eleggere da soli il presidente della Repubblica, ma se dimostrassimo che nell’attuale Parlamento siamo il gruppo che ha la maggioranza relativa, la cosa normale da fare sarebbe scegliere una persona condivisa ma di quel campo, che è la proposta che ci farebbe la sinistra”.

Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel quinto giorno di votazioni per l’elezione del capo dello Stato.

“Se noi oggi dimostreremo di avere quei numeri – ha aggiunto – e mi auguro che le cose vadano così. Ma prima il centrodestra lo deve dimostrare. Se avessimo fatto quello che Fratelli d’Italia chiedeva tre giorni fa, probabilmente il quadro sarebbe diverso”.