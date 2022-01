Quirinale, Migliore (Iv): noi vogliamo un presidente condiviso

Roma, 26 gen. (askanews) – “I giornali legittimamente ci attaccano tutti i giorni, ci dicono che siamo a destra e siamo i primi che hanno detto no a Berlusconi, ci dicono che siamo a destra e abbiamo detto no alla famosa rosa dei tre petali del centrodestra, ci dicono che siamo a destra e dicono che vogliamo la presidenza del Senato e non è così. Noi siamo persone che vogliamo un presidente condiviso, cioé un presidente che non viene eletto con 506 voti”: così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva.

Quindi Casellati? “Noi non diciamo un sì o un no a un singolo nome, non faremo un’elezione che renda stretto il margine per l’elezione stessa, non vogliamo essere decisivi per spaccare il paese, vogliamo avere una maggioranza più larga e credo che la maggioranza giusta sia quella che parte dalla maggioranza di governo”, ha aggiunto.