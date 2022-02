Roma, 4 feb. (Adnkronos) – "Nel suo discorso il presidente Mattarella ha messo al centro la #dignità delle persone e ha indicato un’agenda per l’Italia: disuguaglianze, lavoro, Europa, democrazia. Non basta applaudire. Il Parlamento ne discuta come chiede il Pd". Così Antonio Misiani del Pd su twitter.