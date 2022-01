Quirinale: Molinari (Lega), 'no regali al Pd, centrodestra cerchi profilo alternativo'

Roma, 18 gen (Adnkronos) – "Per ora c'è il piano A che è Berlusconi, ma il centrodestra non può regalare la presidenza della Repubblica al centrosinistra. Credo che il Cavaliere sia d'accordo". Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari alla Stampa.

"Se il piano Berlusconi dovesse fallire per qualche ragione, qualora non ci fossero i numeri, non possiamo permetterci che la palla passi al centrosinistra, ma dobbiamo trovare un nome all'interno del centrodestra e proporlo agli altri", spiega.

"Se non si pensa a qualche altro nome il rischio esiste" e "qualunque altro nome deve essere condiviso dal centrodestra. Salvini si può prendere la responsabilità di farlo perché è il leader della coalizione", sottolinea Molinari.