Quirinale: Mulè (FI), 'Berlusconi ha tutte le carte in regola'

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "Silvio Berlusconi è una figura politica e istituzionale che ha tutte le carte in regola per essere eletto Presidente della Repubblica. Poi il tempo ci dirà le intenzioni del presidente Berlusconi: per quello che ci riguarda non solo siamo orgogliosi ma siamo pronti a sostenerlo in Parlamento qualora decidesse di correre per la più alta carica dello Stato".

Lo ha detto Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di FI, a SkyTg24 Agenda.

"Non dimentichiamo che proprio nel nome della stabilità e della responsabilità il presidente Berlusconi si è assunto l’onore di creare il governo Draghi facendo in modo che Forza Italia fosse determinante nell’azione politica di questo esecutivo imprimendo un cambio di passo sostanziale rispetto al passato -ha aggiunto Mulè-. Perché noi siamo il partito che non ha mai voltato le spalle al Paese in 25 anni di storia: la stretta di mano di Pratica di Mare tra Stati Uniti e Russia, tra George Bush e Vladimir Putin, insegna”.