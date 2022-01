Quirinale, Mulè: il no centrosinistra a Casellati è irrispettosa

Roma, 28 gen. (askanews) – “La proposta della Casellati è sul tavolo, la stiamo votando orgogliosamente. Da parte del centrosinistra non si dà la possibilità ai propri parlamentari di esprimersi su questa candidatura. Non mi pare un segnale di grande forza, anzi è di grande debolezza e poco rispettosa. Rinunciare a un diritto sancito della Costituzione”. Lo afferma Giorgio Mulè, Sottosegretario di Stato al Ministero della difesa, esponente di Forza Italia.

“Se l’ordine di scuderia è non ritirare la scheda – sottolinea – si sta dunque dicendo di non votare ai parlamentari.

Non mi sembra un comportamento che mette a proprio agio i parlamentari. Secondo me no, ma ognuno responsabilmente lo spiegherà al Paese”.