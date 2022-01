Quirinale: Musumeci, 'classe dirigente seria avrebbe deciso riconferma a prima votazione'

Palermo, 29 gen. (Adnkronos) – "Una classe dirigente seria avrebbe deciso la riconferma del presidente della Repubblica già alla prima votazione e non alla ottava, quasi fosse l’unico rimedio ai tanti pasticci. Una pagina non bella della politica italiana, scritta soprattutto da chi nelle difficili giornate che hanno preceduto quella odierna ha saputo dire solo no, pensando di più ad evitare il voto anticipato che al bene comune.

Dalla Sicilia congratulazioni al concittadino Sergio Mattarella e l’augurio di un buon lavoro”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.