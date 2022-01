Quirinale: Nencini, 'si a voto parlamentari positivi'

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “I parlamentari positivi Covid devono poter partecipare alla elezione del Capo dello Stato. È giusto per lo straordinario rilievo della votazione. È giusto perché il numero dei parlamentari colpiti dal virus è tale da incidere profondamente sul risultato”. È quanto ha dichiarato il senatore socialista Riccardo Nencini.

"Prendano un'iniziativa immediata e congiunta i due presidenti di Camera e Senato per chiedere al governo l’adozione di un decreto che consenta il voto in sicurezza, per loro e per ogni altro, ai parlamentari in questione. In alternativa si consenta a quei parlamentari di votare da casa utilizzando le prefetture per la trasmissione delle schede a Montecitorio”, ha proseguito.

“Si tratta di procedure diverse dalla consuetudine ma in linea con il dettato costituzionale.

Del resto, a condizioni di emergenza bisogna rispondere con provvedimenti speciali”, ha concluso Nencini.