Roma, 27 gen. (askanews) – Nuova fumata nera. La quarta votazione del Parlamento in seduta comune allargato ai delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica non raggiunge il qourum della maggioranza più uno, ovvero i 505 voti. 433 gli astenuti, 166 votiper Mattarella. Le votazioni riprendono venerdì 28 gennaio alle ore 11.