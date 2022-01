Quirinale: 'operazione Casini' in corso, rumors su test candidatura a terza votazione

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Grandi manovre in corso alla Camera mentre è appena iniziata la terza votazione per il Colle. Raccontano fonti parlamentari del centrodestra all'Adnkronos, confermate anche da fonti di centrosinistra che, trasversalmente agli schieramenti, si starebbe ragionando di lanciare la candidatura di Pier Ferdinando Casini per testarne la fattibilità.

"Occhio allo spoglio di oggi", dice un big di area centrista lasciando intende che potrebbero spuntare schede con il nome dell'ex-presidente della Camera gia nella votazione di oggi.