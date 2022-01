Quirinale: Orlando, 'Mattarella esito migliore che si poteva sperare'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "La risposta del Parlamento che restituisce agli italiani un punto di riferimento importante, un punto di forza per la Repubblica. E credo che in un momento come questo di grande difficoltà, dopo non poche traversie, dopo non pochi errori di condizioni, questo sia l'esito migliore che ci si potesse augurare".

Così il ministro Andrea Orlando lasciando Montecitorio. "E quindi non possiamo che rinnovare la gratitudine al presidente Mattarella e augurargli ancora buon lavoro".