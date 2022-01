Quirinale: Pap, 'Maddalena anti-abortista e contro matrimoni gay, salta nostro appoggio'**

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Dietro-front di 'Potere al Popolo', il movimento di sinistra rappresentato a Palazzo Madama dal senatore Matteo Mantero, sul candidato al Colle, l'ex vicepresidente della Corte costituzionale, Paolo Maddalena, scelto online pochi giorni fa, da un gruppo di parlamentari ex Cinque Stelle.

"La maggior parte dei parlamentari del gruppo misto ha indicato, come candidato comune alla Presidenza della Repubblica, Paolo Maddalena."Paolo Maddalena – si legge nella nota di Pap – lo avevamo conosciuto negli anni per il suo impegno contro le delocalizzazioni, a difesa degli articoli 41, 42, 43 della Costituzione, per l’attuazione dei beni comuni". Ma poi ecco i motivi del ripensamento: "Abbiamo appreso e verificato che Paolo Maddalena ha sostenuto e che ancora oggi sostiene che la legge 194 è incostituzionale e 'causa di milioni di morti'.

È evidente che per noi la difesa e l’attuazione di questa legge, ancora tanto inapplicata e aggirata è un punto di principio civile politico e costituzionale fondamentale".

"Inoltre – si sottolinea – Paolo Maddalena si è dichiarato contrario ai matrimoni e alle adozioni omosessuali". "Queste posizioni, a partire dal rifiuto della 194, sono per noi dirimenti perché incompatibili coi nostri principi di fondo. Per questo non possiamo più sostenere la candidatura di Paolo Maddalena alla presidenza della Repubblica", conclude la nota.