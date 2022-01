Quirinale: Parente (Iv), 'sì voto a positivi Covid in massima sicurezza'

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Dobbiamo tenere presente, in questo momento di due cose fondamentali: in primis che se dovessimo permettere ai positivi di votare, dobbiamo farlo assicurando la massima sicurezza per la salute di tutti noi, dei dipendenti e in secondo luogo va considerato che ci troviamo davanti all’elezione del Capo dello Stato, è una situazione eccezionale e di estrema importanza, quello che dice il presidente Fico è importante e aspettiamo l’esito dell’istruttoria in corso.” Così la presidente della Commissione Igiene e sanità a Palazzo Madama, Annamaria Parente intervenendo a Skytg24.