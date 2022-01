Quirinale: Popolo Viola, il 4 gennaio in piazza perché Berlusconi fa venire brividi

Roma, 2 gen. (Adnkronos) – "Da Facebook siamo partiti 12 anni fa, primo movimento nato dai social network, e sulla nostra pagina Facebook abbiamo deciso di presentare in questa conferenza stampa il nostro presidio che si terrà il 4 gennaio, dalle 17 in poi, in piazza Santi Apostoli a Roma.

Il motivo lo sapete: ci vengono i brividi al solo pensiero di vedere Berlusconi al Quirinale. Perché è realmente fantascientifico pensare che il suo nome venga letto durante gli scrutini per l'elezione del Presidente della Repubblica e ancor più irreale pensare alla sua elezione". Così l'ecologista e scrittore Gianfranco Mascia, durante la diretta di oggi.

"Vogliamo spiegare -ha aggiunto Adele Palazzo, del coordinamento del Popolo Viola- che il nostro, per ora, sarà solo un presidio di un centinaio di persone, con tutte le precauzioni anticontagio, quindi ci saranno i distanziamento, le mascherine indossate e seguiremo le norme concordate con le Forze dell'Ordine.

Una iniziativa simbolica per ricordare a chi dovrà votare il o la nuova capo dello Stato di allontanare il pensiero di scrivere il nome di un pregiudicato con diversi conflitti: di interesse, etici, sociali e giudiziari".