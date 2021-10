Quirinale: Prodi, 'Draghi? può scegliere tra 1 anno di potere o 7 di autorità'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Le elezioni del presidente della Repubblica danno sempre delle sorprese, in questo caso è Draghi che deve decidere se vuole avere un anno di potere diretto o sette anni di autorità" ovvero se "fare il presidente del Consiglio fino alla fine della legislatura oppure avere sette anni in cui come presidente della Repubblica influisce con autorità".

Così Romano Prodi a Porta a Porta.

"Cosa sceglierei io? Non lo so, la scelta deve essere sua…". Comunque, osserva Prodi, se Mario Draghi "si candida ha buone possibilità di essere eletto, ha tutto di positivo e in più lascia vuoto un posto importante".