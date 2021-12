Quirinale: Prodi, 'io al Colle? Una sfida alla provvidenza'

Roma, 3 dic (Adnkronos) – "Io al Quirinale? Il prossimo anno quando si eleggerà il presidente della Repubblica avrò 83 anni: 83 + 7 fa 90. E secondo le statistiche mi sembra una sfida alla provvidenza”. Lo ha detto Romano Prodi ospite del programma ‘TGtg’ su Tv2000.

“Non credo di essere una persona che sia accettata da entrambi le parti. Non lo sono assolutamente perché ho sempre avuto una mia idea molto precisa di centrosinistra, riformista, e ho combattuto due volte con Berlusconi e il centrodestra. I conti li so fare, non arriverei neanche a un terzo dei voti”, ha aggiunto.