Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "Non sono più un bambino, se Mattarella che ha due anni meno di me dice che è un po' tardi… E poi c'è una ragione più profonda: io non sono mai stato violento o partigiano ma ho idee molto precise, coerenti, non le ho mai cambiate e quindi difficilmente posso rappresentare tutto il Paese.

E poi a me piaceva fare il presidente del Consiglio, va bene?". Così l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi a 'DiMartedì' su La7, su una sua possibile 'corsa' per il Quirinale.