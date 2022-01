Quirinale, quando Casini disse: Io presidente? Non ci si candida

Roma, 24 gen. (askanews) – “Renzi mi vorrebbe presidente della Repubblica? Presidenti della Repubblica si diventa, non ci si candida, più si parla dei presidenti della Repubblica e meno uno lo fa. Abbiamo un ottimo presidente e tanti ottimi aspiranti, per cui direi che il problema non mi riguarda”.

Così rispondeva lo scorso 25 maggio a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Pierferdinando Casini. Nel corso di quella puntata i conduttori avevano poi chiesto al senatore il suo giudizio su quello che, già allora, sembrava uno dei nomi più papabili per il Quirinale, quello del premier Mario Draghi.

“Draghi è l italiano largamente più stimato del mondo – aveva detto Casini – per cui non mi pare un’ipotesi così fantasiosa”.