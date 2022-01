Quirinale: quorum oggi a 672, da domani probabile ritorno plenum 1009

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – Plenum a 1008 e quorum dei due terzi a 672. Questo quanto previsto per la prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica in programma alle 15, dopo la scomparsa del deputato di Forza Italia Enzo Fasano.

Da domani il plenum dovrebbe tornare a 1009 e il quorum dei due terzi a 673, non appena la Giunta delle Elezioni prima e la Camera poi, da convocare con un'apposita seduta, avranno proclamato l'elezione della subentrante Maria Rosa Sessa. È quanto emerso dalla Conferenza congiunta dei capigruppo di Camera e Senato.