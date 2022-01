Quirinale: Renzi a Conte, 'donna per Colle? Mattarella si chiama Sergio…'**

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – "La cosa più divertente è vedere oggi il coro unanime di consenso per Mattarella, una delle tante scelte che abbiamo proposto controcorrente, pagando poi un prezzo altissimo e che adesso vengono riconosciute scelte giuste per il Paese.

Come per la crisi di un anno fa". Così Matteo Renzi nella enews.

"Tra l’altro, i più spassosi sono, come sempre, i Cinque Stelle. Gli stessi che ci insultarono per la scelta del Quirinale nel 2015, gli stessi che chiesero di processare Mattarella per alto tradimento nel 2018, oggi propongono il Bis, dicendo che il secondo mandato di Mattarella è la prima scelta dei grillini".

"E dire che Conte aveva appena annunciato, con grande enfasi, che i Cinque Stelle avrebbero sostenuto la candidatura di una donna.

Spero che qualcuno ricordi a Conte che Mattarella si chiama Sergio".