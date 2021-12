Roma, 15 dic. (Adnkronos) – "L'appello di Giorgia Meloni per un patriota" al Quirinale "mi pare un'ottima idea. Noi i patrioti non li evochiamo, li votiamo" come "Ciampi, Napolitano e Mattarella a cui va il nostro deferente saluto". Così Matteo Renzi in aula al Senato.