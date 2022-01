Quirinale: Renzi, 'Draghi a Chigi o Colle ma politica decida scenario successivo'

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Io penso che non si possa fare a meno della politica. Draghi non è arrivato lì perché ha vinto un concorso perché la politica ha fallito, è arrivato lì dopo una durissima battaglia politica ed è frutto di una scelta politica.

Non c'è nessun altro che abbia la stessa credibilità di Draghi. E' un bene per il nostro Paese. Il punto è molto semplice: se Draghi resta a palazzo Chigi gli va garantita l'agibilità politica". Così Matteo Renzi a In Onda su La7.

Ma "Draghi può fare anche il presidente della Repubblica perché è un asset importante di questo Paese ma ci vuole la politica per capire quale scenario se resta a Chigi o se va al Colle".