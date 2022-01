Quirinale, Renzi: “Il clima è cambiato da quando ho preso un caffè con Letta”

La mossa di Matteo Renzi durante la corsa al Quirinale ed una possibile nuova alleanza con il PD

La partita per il Quirinale è finita sabato 29 gennaio 2022, ma nonostante tutto ad oggi, 31 gennaio 2022, si rendono noti molti restroscena, tra questi la posizione di Matteo Renzi riguardo la candidatura della Casellati. In quel caso, il leader di Italia Viva ha giocato un ruolo fondamentale.

Matteo Renzi spiega la sua mossa durante la corsa al Quirinale

Il centrodestra, dopo aver proposto Maria Elisabetta Alberti Casellati come presidente della Repubblica, contava anche sull’appoggio dei renziani. Peccato però, che sono stati fatti i conti senza l’oste, perchè quei voti non sono mai arrivati. Matteo Renzi, ha spiegato durante un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera che non avrebbe mai barattato i voti per la Casellati in cambio della carica di presidente del Senato.

A tal proposito, Renzi aveva già sentito Enrico Letta per comunicargli la sua intenzione di non appoggiare l’attuale presidentessa del Senato, tranquillizzando completamente il Partito Democratico.

Ritorno di fiamma tra i renziani e il PD?

Dalla famosa frase: “Enrico, stai sereno” ad una nuova possibile alleanza tra Italia Viva e il PD. A confermare la versione di Renzi, come riporta Fanpage, è anche il vecesegretario dem Giuseppe Provenzano. Ai microfoni di Rainews24, Provenzano ha dichiarato: “In questo passaggio del Quirinale la sintonia con Italia viva è stata forte, in particolare c’era la preoccupazione che ci fosse un asse tra Renzi e il centrodestra per l’elezione della Casellati, invece non c’è stato e questo l’ho molto apprezzato“.

Se ci sarà un ritorno di fiamma tra i renziani e il loro vecchio partito lo potrà dire solo il tempo.

Draghi riuscirà ad arrivare alla fine del mandato

Intanto Matteo Renzi, oltre al Quirinale, ha già ripreso il discorso riguardo Palazzo Chigi, parlando di Mario Draghi e rimarcando la stima che prova nei suoi confronti. Il senatore Renzi è sicuro che il mandato di Draghi scadrà nel 2023, come dovrebbe essere naturalmente.

Ma soprattutto, Renzi è ancora più sicuro che che Draghi riuscirà a fare tutto ciò che si è prefissato in questo anno, dallo sblocco delle infrastrutture alla realizzazione dei progetti del Pnrr.