Quirinale: Renzi, 'incontri Salvini? Ognuno ha suo stile, conta l'obiettivo'

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – "Penso che ciascuno abbia un suo stile. C'è chi gli incontri li pubblicizza, c'è chi gli incontri non li fa, chi fa le telefonate, chi fa gli zoom, chi fa gli incontri e non dice, qual che sia la scelta metodologica che uno assume, il punto fondamentale è l'obiettivo.

Salvini ha una grande possibilità che è quella di contribuire da eleggere un presidente della Repubblica che dura 7 anni, non 7 giorni. Penso e spero che Salvini come Letta, Conte, Meloni mettano al centro interesse italiani e non singoli partiti". Così Matteo Renzi alla Camera.