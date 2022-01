Roma, 14 gen (Adnkronos) – Italia viva si coordinerà con Toti e Brugnaro per l'elezione del capo dello Stato? "Noi ci riuniamo oggi con i grandi elettori Italia viva, che sono 45, per iniziare un percorso e vedere come aiutare la scelta.

Poi, io sono affezionato al centrosinistra ma a quello di quando non c'erano i populisti grillini". Lo ha detto Matteo Renzi a Oggi è un altro giorno.