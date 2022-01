Quirinale, Renzi: la candidatura di Draghi c’è ancora

Roma, 26 gen. (askanews) – “Non c è nessun rischio” di perdere Draghi anche a Palazzo Chigi. “Io credo che ci sia ancora la candidatura di Draghi alla presidenza della Repubblica se c è un grande accordo politico, oppure Draghi deve avere il massimo sostegno del parlamento per completare” la sua opera “come presidente del Consiglio”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi uscendo da Montecitorio dopo aver votato per l’elezione del presidente della Repubblica.

“Draghi è una ricchezza, una salvezza di questo paese – ha sottolineato Renzi -. Chi lo mette in discussione vuol dire che ha mangiato male tra Natale e Capodanno”, ha concluso.