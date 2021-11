Quirinale: Renzi, 'non tirare Draghi per la giacchetta'**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Il presidente della Repubblica non è una manovra cabalistica ma è un'operazione molto difficile perchè va eletto da una maggioranza ampia e i nomi arrivano last minute". Lo dice Matteo Renzi a Zapping su Radio Rai Uno.

"Mario Draghi? Farebbe bene il presidente della Repubblica come sta facendo bene il presidente del Consiglio.

Ma dato che la clonazione è proibita, credo che la cosa migliore sia non tirare per la giacchetta Draghi. Guardiamo al successo del G20: meno male che c'era Draghi e non Conte. Alla luce di questo, a tempo debito, a febbraio discuteremo".