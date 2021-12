Quirinale, Renzi: ora spetta al centrodestra prendere iniziativa

Roma, 11 dic. (askanews) – Sul Quirinale cosa succederà “dipende se il centrodestra questa volta prende l’iniziativa insieme o no, il ruolo di king maker tocca a voi, l’altra volta la responsabilità me la sono presa io perché avevamo la maggioranza, stavolta o la destra si incarica di fare una proposta complessiva o se non lo fa quando si arriverà a discutere a gennaio si cerchi le ragioni migliori per scegliere tutti insieme un arbitro per i prossimi sette anni”.

Lo ha detto Matteo Renzi ad Atreju a proposito dell’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.