Quirinale: Renzi, 'Pd partito bla, bla, bla gioca a dividere ma così allontana obiettivo'**

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Il Pd, lo abbiamo visto sul ddl Zan, è il partito del bla, bla, bla. E' un partito che gioca a tentare di dividere le persone che ha accanto, pur di arrivare a quel risultato sacrifica il vero disegno strategico.

L'obiettivo è il Presidente della Repubblica" e "pensano che si possa arrivare a creare la maggioranza per il Presidente della Repubblica giocando a dividere. Con ciò non capendo nulla di dinamiche in Parlamento, perchè il Parlamento elegge un Presidente della Repubblica se gioca a unire in questa fase, non a dividere: più dividi, più lontano sarà il quorum, mi sembra che il Pd da questo punto di vista sia impegnato in altre vicende".

Lo ha affermato Matteo Renzi, parlando al Festival de 'Linkiesta'.

"Il Pd in questa fase -ha insistito l'ex premier- mi pare più interessato a spinnare ai giornali eventuali problemi di Italia viva": parlare di 10 parlamentari che lasciano Iv è "esattamente lo stesso giochino dell'altra volta sul Conte 2" quando "dicevano che dieci parlamentari avrebbero lasciato e con questo si sarebbero creati i numeri di una maggioranza diversa. Io non lo so se dieci parlamentari se ne vogliono andare oggi, l'altra volta non se ne sono andati e fatemi dire grazie a tutte e a tutti i parlamentari di Italia viva, perchè grazie a loro abbiamo retto".