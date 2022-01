Roma, 27 gen. (Adnkronos) – "Non ti puoi permettere alla quarta votazione di non partecipare al voto. Non sono arrabbiato, sono sconcertato e sorpreso. Va contro ogni tipo di logica. Questo era l'esame di maturità del centrodestra e loro si sono giustificati".

Così Matteo Renzi ai cronisti.

"Per tre votazioni scheda bianca, oggi l'astensione. Questo non è un giochino: è il presidente delle Repubblica".