Roma, 17 nov (Adnkronos) – "Abbiamo smentito ciò che ha detto Miccihè. Smentisco tutto. Non fa il mio portavoce. Questa campagna serve per indebolirmi per il Quirinale, ma questa partita la portiamo a casa come la sostituzione di Conte con Draghi".

Lo ha detto Matteo Renzi a Non è l'arena su La7.