Roma, 21 dic. (Adnkronos) – "Sul Quirinale è presto per discutere. Fino al 10 gennaio non succede niente, tutti quelli che chiacchierano, chiacchierano per far finta di contare, chi chiacchiera non conta, chi conta sta zitto. L'imporante è che sia una decisione il più possibile ampia".

Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite a 'L'Aria che tira' su La7.