Quirinale: Renzi, 'uno scempio non far votare chi ha 37.6, siamo alla follia'

Roma, 20 gen (Adnkronos) – L'Ordine del giorno approvato dalla Camera per il voto dei grandi elettori positivi "è sacrosanto". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda, a proposito di Quirinale.

"Ma di che cavolo stiamo parlando? Se uno ha un ascesso o la febbre non può votare il presidente della Repubblica? Siamo fuori? Il presidente della Camera non commetta questo scempio di non far votare chi ha 37.6, siamo alla follia.

Non è dittatura sanitaria ma grigio burocratismo", ha spiegato il leader di Iv.

"Il parlamentare che vota il presidente della Repubblica non è un privilegio, è la democrazia. Basta con uno vale uno, questo è il magico mondo della democrazia rappresentativa. Se sei uno dei mille che deve votare a nome dei 60milioni di italiani hai un dovere, oltre che un diritto. E io ti garantisco qualche diritto in più", ha sottolineato Renzi.