Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Io credo che Berlusconi abbia sbagliato a credere a quel suo inner circle che lo ha messo su su una cosa che non stava né in cielo né in terra perché non aveva i numeri e meno che mai in questo momento.

Chi gli voleva bene, lo doveva fermare". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più. "Il veto di Berlusconi a Draghi? Un po' mi ha stupito".