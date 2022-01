Quirinale: report Spin factor-Adnkronos, 32mila post su Colle, 9mila e 500 commenti

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – I post in cui si è parlato dell’elezione del nuovo Capo dello Stato sono stati 32mila che hanno generato 9mila e 500 commenti e 1milione e mezzo di parole intercettate. E’ quanto emerge da un’analisi realizzata in esclusiva per l’AdnKronos tramite Human, l’esclusiva piattaforma di web e social listening, interamente sviluppata con algoritmo italiano di proprietà di Spin Factor, società leader in Italia nella consulenza strategica politica e istituzionale.

Human ha elaborato anche un’analisi semantica delle conversazioni. Dalla word cloud emerge lo stretto legame tra l’elezione del nuovo capo dello stato e la preoccupazione per le sorti del Governo: Chigi, infatti, è la seconda parola più digitata dopo Quirinale. Se infatti il popolo della rete identifica in Draghi il più probabile nuovo inquilino al Colle, nessuna certezza c’è su chi sarà il suo eventuale successore come Premier. L’analisi ha preso in considerazione l’arco temporale dell’ultima settimana (14 – 21 Gennaio).