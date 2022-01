Quirinale: Ricci (Pd), 'ci sono solo due nomi, Draghi e Mattarella'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "C’è bisogno di unità. L’elezione del Presidente della Repubblica rappresenta un passaggio strategico per il nostro Paese che tra le sue priorità ora ha l’emergenza pandemica, il Pnrr e la gestione dei problemi sociali legati all’inflazione".

Così il sindaco di Pesaro, presidente Ali e coordinatore sindaci Pd Matteo Ricci a Free.It.

"C’è ancora un quadro molto tattico, dove nessuno scopre le carte davvero, bloccato per settimane dalla candidatura di Berlusconi e dall’atteggiamento ipocrita che hanno avuto nei suoi confronti sia Salvini che Meloni. Il Pd sta lavorando da settimane per avere un quadro unitario, senza fughe in avanti. Serve una figura autorevole e super partes.

I nomi sono due: Mattarella e Draghi, ma Mattarella ha ribadito più volte di non essere disponibile ad un secondo mandato".

"Bisogna andare avanti con un governo che, a mio parere, non può essere troppo diverso da quello attuale e Mario Draghi è l’unico che può garantire il proseguo della legislatura". Secondo Ricci il Movimento 5 stelle è un partner fondamentale e determinante "per il governo del Paese, attuale e futuro. Se Conte si convincesse, Draghi avrebbe già la maggioranza per essere eletto".