Roma, 25 gen. (Adnkronos) – Ripresa la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Al via il secondo scrutinio, con il plenum degli elettori che torna a 1009 e il quorum dei due terzi dell'Assemblea che sale a 673, dopo che la Camera questa mattina ha convalidato l'elezione di Rossella Sessa in sostituzione del defunto Enzo Fasano.

Si parte con la chiama dei senatori, anche oggi il primo a votare è Umberto Bossi.