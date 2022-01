Quirinale, Romani: i franchitiratori si annidano ovunque

Roma, 28 gen. (askanews) – “Forse la prova muscolare andava fatta qualche giorno fa. Prima o dopo il centrodestra doveva misurarsi con i voti. Il risultato non è quello che ci aspettavamo. Ma i franchitiratori si annidano ovunque”. Così Paolo Romani, Coraggio Italia, dopo l’ennesima fumata nera per l’elezione del presidente della Repubblica. “No, non insistiamo sulla Casellati. Mi sembra un problema superato”, conclude.