Quirinale: Ronzulli, 'pronostici ora sono da fantapolitica'

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Ritengo che chiunque in questo momento faccia un pronostico sul Quirinale pecchi di dilettantismo allo stato puro. In questo momento non è possibile fare alcun pronostico, intanto perché sembrerà poco tempo ma in realtà mancano ancora tanti giorni e la storia italiana ci insegna che fino ad oggi i presidenti della Repubblica sono stati decisi se non la notte il giorno prima.

Ogni pronostico quindi è fantapolitica, aspettiamo di capire quello che succederà dopo Natale, vediamo quali saranno i candidati in ballo. Io credo o comunque mi auguro che la politica tutta faccia una scelta verso un presidente della Repubblica che sia un esempio per il Nostro Paese”. Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, a Rtl 102.5.