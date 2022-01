Roma, 28 gen. (Adnkronos) – "Un clamoroso insuccesso su un tentativo inutile e dannoso, per il centrodestra e per il Paese. Ora bisogna convergere su un nome in una rosa ormai ristrettissima, senza fantasie inutili. Stasera il Parlamento elegga il presidente della Repubblica".

Così Ettore Rosato di Iv. I nomi sono Casini, Draghi, Mattarella? "La rosa è ristrettissima", risponde Rosato ai cronisti.