Roma, 3 nov. (Adnkronos) – "La partita per il Quirinale non è ancora aperta. Certo che con Draghi al Colle sarebbe assolutamente impensabile concludere la legislatura con un quarto governo. Non ci sarebbe nessuna leadership in grado di tenere insieme forze politiche così diverse".

Così Ettore Rosato, presidente di Iv, su twitter.