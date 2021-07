Roma, 8 lug. (Adnkronos) – "Ringrazio Giorgia Meloni per l’apertura pubblica che oggi ha fatto sulla possibile elezione di Silvio Berlusconi al Quirinale. Su questo tema siamo in pochi a parlare chiaro. Non dimenticheremo queste coraggiose parole’’. Lo afferma Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc.