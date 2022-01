Quirinale, Salvini: da Letta apertura sui nomi, sono fiducioso

Roma, 25 gen. (askanews) – “Ho ringraziato Letta per l’apertura e la disponibilità. Non c’è il solito no pregiudiziale a sinistra. Mi ha detto che sono nomi di alto profilo, e li valuteranno. Sono fiducioso e ottimista, stiamo lavorando giorno e notte e contiamo di dare una risposta veloce perché c’è il problema dell’energia, dell’inflazione, del Covid. Prima la chiudiamo e meglio è. Sono fiducioso”. Lo ha detto Matteo Salvini, nel giorno in cui il centrodestra ha presentato la sua rosa di nomi alla presidenza della Repubblica.