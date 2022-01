Quirinale, Salvini: domani centrodestra non vota scheda bianca

Roma, 27 gen. (askanews) – “Spero che entro domani ci sia il presidente della Repubblica, il centrodestra non voterà scheda bianca”: così Matteo Salvini, leader della Lega.

“Conto di lavorare per un nome unitivo – aggiunge Salvini – conto di lavorare per delle proposte che possano unire, compattare”. Uscendo fuori dalla partita Quirinale, Salvini afferma: “È surreale che in un momento di crisi da Bruxelles qualcuno pensi anche solo lontanamente di tagliare i fondi del Pnrr all’Italia perché stiamo crescendo troppo.

Spero che sia una fake news perché se da Bruxelles qualcuno pensa di tagliare i fondi per ripartire dopo la pandemia non è il modo migliore per avvicinare l’Italia alle istituzioni europee”.