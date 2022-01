Quirinale, Salvini: dopo Mattarella Casellati è proposta migliore

Roma, 28 gen. (askanews) – “Abbiamo fatto una proposta, la massima possibile dopo il presidente Mattarella. Il presidente Mattarella ha più volte ribadito che non è e non sarà disponibile ad una ricandidatura, da fine giurista qual è. Quindi, tolta dal campo per sua richiesta la prima carica dello Stato, un gradino sotto c’è la seconda carica dello Stato. Non si capisce perchè debba essere divisiva”. Lo ha detto Matteo Salvini, in conferenza stampa a Montecitorio.