Quirinale, Salvini: Mattarella indisponibile, Draghi stia a Chigi

Roma, 28 gen. (askanews) – “Non metto veti ma Sergio Mattarella ha ribadito 32 volte la sua indisponibilità, Mario Draghi lo preferirei a palazzo Chigi”. Lo ha detto Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Alla domanda se l’obiettivo di una parte del centrosinistra sia dire di no a tutte le proposte per arrivare al Mattarella bis, Salvini ha risposto: “Beh se uno per principio non vuole una soluzione lo dica…

Mi metto l’anima in pace e ragioneremo di conseguenza… Mattarella, che qualcuno tira per la giacchetta, ha ripetuto 10, 15, 20 volte la sua indisponibilità… Per rispetto ne prendo atto. Se invece qualcuno anche dopo 32 no vuole arrivare là, me lo dicano…”. Quindi, incalzano i giornalisti, se lo glielo chiedessero ci andrebbe da Mattarella? “Ma stiamo parlando della indisponibilità…”.

E invece a Draghi lo chiederebbe? “Draghi mi auguro possa continuare a fare il presidente del Consiglio.

Non pongo veti nei confronti di nessuno, a meno di una candidatura clamorosamente di parte. Mattarella ha fatto un buon lavoro, Fico non ha l’età, Draghi da italiano vorrei che restasse a fare bene il presidente del Consiglio. Altrimenti – ha aggiunto – una maggioranza che fatica a fare una riunione sul presidente della Repubblica non oso immaginare come farebbe a trovare un altro premier e altri ministri”.