Quirinale, Salvini: nuovo vertice questa mattina? Qui per questo

Roma, 29 gen. (askanews) – Quindi nuovo vertice questa mattina? “Sì sono qua per questo”.

Così Matteo Salvini arrivando a Montecitorio sull’imminente incontro con Conte, Letta, Speranza, Tajani, Toti, Lupi e Cesa, dopo che ieri sera lo stesso Salvini aveva lanciato l’ipotesi di “una donna in gamba” al Quirinale e subito dopo Matteo Renzi aveva palesato un no secco all’ipotesi Elisabetta Belloni. “Io non ho un’idea: ne ho almeno tre di nomi su cui votare compatti” ha detto Salvini questa mattina.

“Il bello della Lega è che noi abbiamo 208 persone che votano e queste se hanno un nome, quel nome votano. Io se c’è condivisione un voto chiaro in testa ce l’ho fra un’ora. Ovviamente mi siedo intorno al segretario del PD, al segretario dei Cinque stelle, al segretario di Italia Viva e quindi dovremmo essere con un nome già questa mattina. Io spero che ci sia un nome.

Sicuramente non faccio un nome, perchè questo l’ho capito. Faccio un nome come Lega non va bene, faccio un nome come centrodestra non va bene. Raccolgo alcuni nomi che mi arrivano dal Pd e dai Cinque Stelle e non va bene neanche quello. Sarò l’ultimo a parlare”. Quindi vi astenete finché non c’è un nome condiviso? “I voti a caso non fanno fare bella figura al Parlamento”.