Quirinale, Salvini: sono fiducioso. Basta no, lavoriamo per un si

Roma, 25 gen. (askanews) – “Sono assolutamente fiducioso e soddisfatto”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, nel secondo giorno di elezioni al Quirinale.

Frattini? “E’ un nome che nessuno ha ancora fatto ed è già stato bocciato. Ho un approccio più dialogante. Arrivano una serie di no, no, no… non si può andare avanti con i no. Sto lavorando per arrivare a un si, non dico dei no preventivi. Mi auguro – ha aggiunto – che nessuno abbia il pregiudizio in base al quale la cultura liberale conservatrice moderata non possa manco fare proposte”.

“Sono ore impegnative, ma conto che la politica possa dare un bel segnale al Paese. Ho sentito anche Draghi – ha concluso – perché si parla del Quirinale ma le emergenze oggi sono nelle case, negli ospedali, nella crisi russo-Ucraina”.