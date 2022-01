Milano, 29 gen. (askanews) – “Se gli italiani avessero potuto votare, come noi chiediamo sempre, avrebbero scelto il presidente della Repubblica, il migliore, in un giorno. Noi siamo al sesto giorno. Credo non sia bello perchè ci guarda da fuori”. Lo ha detto fuori da Montecitorio la senatrice di fratelli d’Italia Daniela Santanché.