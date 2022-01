Quirinale, Santanchè: speriamo sia l’ultima volta di questo rito

Roma, 26 gen. (askanews) – “Faremo una riunione con la nostra leader Giorgia Meloni e decideremo quello che faremo alla prima votazione. Una cosa che tutti ci auguriamo è che sia l’ultima volta di questo rito per l elezione del presidente della Repubblica, che la prossima volta siano gli italiani a eleggerlo e soprattutto che non si perda tempo, perché il tempo le imprese, i lavoratori, gli italiani non ce l’hanno”.

Lo ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè entrando alla Camera per la terza giornata di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica.